BCE, schimbare majoră de optică legată de lansarea euro digital

Adoptarea în SUA a legislației de referință privind reglementarea pieței stablecoin-urilor, evaluate la 288 miliarde de dolari și dominate majoritar de moneda americană, forțează Banca Centrală Europeană să își schimbe radical optica privind euro digital.

Oficialii europeni vorbesc acum despre urgentarea procesului de lansare a euro, dar și despre modificarea tipului de infrastructură blockchain care va sprijini moneda digitală.

Această nouă abordare nu este însă lipsită de critici, existând voci care acuză BCE că se apropie din ce în ce mai mult de modelul chinezesc.

Dispare infrastructura blockchain privată

Astfel, adoptarea în SUA a Genius Act a determinat oficialii europeni să ”reconsidere planurile în ceea ce privește euro digital”, scrie FT, citat de Risco.ro.

Luna trecută, Congresul Statelor Unite a adoptat o legislație de referință privind reglementarea pieței stablecoin-urilor, în urma unui lobby intens al industriei cripto.

Stablecoin-urile reprezintă o categorie de tokenuri digitale garantate în raport de 1:1 de o monedă suverană și susținute prin rezerve, precum obligațiuni guvernamentale.

Iar adoptarea rapidă a legislației americane a determinat preocupări în cadrul instituțiilor europene, a declarat o sursă din BCE, care a precizat că este în discuție accelerarea implementării proiectului.

În plus, surse din BCE au indicat că este analizată posibilitatea dezvoltării unui euro digital pe o infrastructură blockchain publică, precum Ethereum sau Solana, în locul uneia private - variantă luată anterior în considerare - pe fondul preocupărilor crescânde referitoare la confidențialitate.

Există însă și opinii că un euro digital operat pe o infrastructură privată ar semăna ”mai mult cu modelul Băncii Populare a Chinei decât cu cel al companiilor private americane”, făcând referire la tokenul digital chinez lansat pe un sistem controlat centralizat.

BCE, în luptă cu supremația dolarului

Pe piața actuală, companii cripto precum Circle și Tetheremit emit stablecoin-uri garantate de dolari, iar instituții financiare americane majore, inclusiv Citi și JP Morgan Chase, analizează posibilitatea lansării propriilor tokenuri.

În același timp, mai multe bănci centrale analizează dezvoltarea monedelor digitale ale băncilor centrale (CBDC), China având cel mai avansat proiect în derulare, în timp ce Regatul Unit evaluează posibilitatea de a dezvolta lira digitală.

Deși există deja stablecoin-uri denominate în euro, cel mai important fiind operat de Circle cu o capitalizare de 225 milioane USD, lansarea unui token emis direct de BCE ar marca un angajament strategic față de activele digitale.

Încă din aprilie, BCE avertiza că promovarea stablecoin-urilor denominate în dolari de către autoritățile americane ”ridică probleme privind stabilitatea financiară a Europei și autonomia sa strategică” și că ar putea conduce la ”transferul depozitelor denominate în euro către Statele Unite, consolidând în același timp rolul dolarului în plățile transfrontaliere”.

