Stabilitatea euro, în pericol? Povara uriașă a datoriei Franței riscă să scape de sub control

Turbulențele politice majore de la Paris cresc temerile analiștilor economici legate de faptul că datoria celei de-a doua economii ca mărime a Uniunii Europene poate scapă de sub control, cu efecte care se pot răsfrânge asupra întregii uniuni monetare.

În termeni absoluți, Franța deține cea mai mare datorie națională consolidată din blocul comunitar, depășită în termeni procentuali (prin raportarea la PIB), doar de Grecia și Italia.

Datoria suverană a Franței a urcat la aproximativ 3,35 trilioane (mii de miliarde) de euro - aproximativ 113% din produsul intern brut (PIB), cifra fiind așteptată să crească în continuare la 125% până în 2030.

Speranțe că BCE va liniști spiritele

Guvernul francez trebuie să plătească deja o dobândă de aproape 3,5% pentru datoria sa, în comparație cu rata dobânzii de aproximativ 2,7% stabilită pentru obligațiunile germane, se arată într-un articol publicat de Deutsche Welle și consultat de Risco.ro.

Franța cheltuiește acum 67 de miliarde de euro anual doar pe plăți de dobânzi. Și este sub presiune, deoarece s-a angajat să își reducă treptat deficitul, în conformitate cu normele UE.

Singurul motiv pentru care piețele nu sunt și mai nervoase – adică spread-urile obligațiunilor franceze nu cresc în continuare – este speranța că Banca Centrală Europeană va interveni și va cumpăra obligațiuni franceze pentru a stabiliza piața.

”Dar această speranță ar putea fi nefondată, deoarece BCE trebuie să fie atentă să nu-și submineze credibilitatea.”, avertizează Friedrich Heinemann, economist la Centrul ZEW Leibniz pentru Cercetări Economice Europene din Mannheim, Germania, potrivit sursei citate.

Criza datoriilor în zona euro, din nou pe tapet

”Da, ar trebui să ne îngrijorăm. Zona euro nu este stabilă în acest moment”, spune Heinemann, care precizează că o nouă criză a datoriilor pe termen scurt în lunile următoare nu este totuși foarte probabilă.

”Dar trebuie să ne întrebăm încotro se îndreaptă toate acestea dacă o țară mare precum Franța, care a înregistrat o creștere constantă a ratei datoriei în ultimii ani, se confruntă acum și cu o destabilizare politică suplimentară”, a explicat el.

Mai ales că și alte economii importante acumulează, de asemenea, datorii la niveluri istorice ridicate și trebuie să atragă miliarde de dolari de pe piețele de capital.

În această toamnă, de exemplu, în cadrul blocului comunitar, chiar Germania, cea mai mare economie a UE, va trebui să emită noi obligațiuni guvernamentale pentru a-și finanța cheltuielile - un motiv cheie pentru care piețele globale de obligațiuni rămân sub presiune, în contextul în care SUA și Japonia sunt așteptate să facă același lucru.

Analiștii economici afirmă că, atât timp cât amploarea problemei numită Franța nu crește prea mult, efectele se vor resimți doar la nivelul economiei franceze.

Ei trag însă un semnal de alarmă asupra unor scenarii în care criza din Franța ar putea escalada semnificativ, crescând riscul de contagiune și punând în pericol însuși proiectul european.

