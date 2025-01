Singura armată privată din Europa se află în Bretania. Soldații din micul regiment poartă puști din secolul al XIX-lea, poartă kilt și sunt loiali unui duce care trăiește în Africa de Sud.

Cu puștile lor Lee-Metford, spadele și pumnale în șosete, ei arată ca niște oameni pe care nu ai vrea să-i enervezi.

Și asta nu este o surpriză, deoarece regimentul Atholl Highlanders din Scoția are onoarea de a fi singura armată privată din Europa - și cea mai veche din lume.

Acționează ca gardă de corp personală pentru Ducele de Atholl, șeful Clanului Murray, o familie care trăiește în Perthshire de aproximativ șapte secole.

Are you even Scottish if this doesn’t stir you? The Atholl Highlanders Parade takes place at Blair Castle annually. The castle is the ancestral home of the Duke of Atholl, Chief of Clan Murray. He has his own private army (the only one in Europe) called the Atholl Highlands. pic.twitter.com/yfDedtmAvU