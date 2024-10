Leonard Orban: Pozitia Romaniei privind viitorul UE este deja formata. Presedintele nu are nevoie de mandat

Presedintele Romaniei nu are nevoie de mandat in momentul cand participa la reuniunile Consiliului European, declara consilierul prezidential pentru Afaceri Europene, Leonard Orban. Reactia sa vine dupa ce PSD si ALDE au cerut dezbateri in Parlament privind viitorul UE dupa Brexit. Pozitia Romaniei este deja formata, a mai precizat consilierul prezidential.

Leonard Orban a declarat pentru RFI Romania ca "opinia Romaniei este ca ar trebui sa se mearga cu totii inainte, sa se avanseze cu totii, pentru ca pana la urma, numai astfel se poate asigura coeziunea proiectului european, numai astfel se poate asigura prosperitatea si pacea pentru cetatenii Uniunii Europene".

Intrebat daca asta inseamna ca Romania respinge scenariul unei Europe diferentiate, consilierul prezidential a raspuns: "Da, si nu de ieri de azi, ci aceasta pozitie este o pozitie principiala, care a fost exprimata in repetate randuri de catre presedintele Romaniei in cadrul reuniunilor Consiliului European, dar si cu alte ocazii".

Consecintele unei Europe cu mai multe viteze

Ce consecinte ar avea o Uniune Europeana cu viteze diferite? "Noi credem ca nu s-ar ajunge decat la o autonomizare, daca vreti, crearea unor cercuri care vor avansa mult mai repede decat restul statelor membre, care nu fac parte din aceste cercuri.

Asta va crea dificultati inclusiv in procesul decizional, iar pana la urma, in loc sa fie o solutie de avansare in integrare, ar putea sa fie o solutie pentru dezintegrare", crede Leonard Orban.

S-ar impune consultari intre presedintele Klaus Iohannis si partide, asa cum cere liderul PSD, Liviu Dragnea? "Este decizia presedintelui daca va organiza sau nu, dar repet, noi vorbim aici de o pozitie a Romaniei, care este deja exprimata, este deja formata.

O dezbatere publica, pentru a explica motivele unei asemenea pozitii, sigur ca ar fi necesara. In ceea ce priveste consultarea cu partidele politice, repet, este decizia presedintelui", spune consilierul prezidential.

Intrebat ce ar insemna o dezbatere publica, Leonard Orban a explicat ca "asta inseamna o dezbatere la nivelul intregii societati. E extrem de important de exemplu sa se inteleaga de ce ar trebui sa intram cat mai repede posibil in zona euro".

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat la B1 TV ca o dezbatere in Parlament ar intari pozitia Romaniei. Consilierul prezidential precizeaza ca "in primul rand, trebuie sa fie cunoscute deciziile Curtii Constitutionale, care spun foarte clar ca presedintele nu are nevoie de mandat in momentul cand participa la reuniunile Consiliului European. Pe de alta parte, repet, in opinia mea, insist, in opinia mea, o dezbatere publica ar fi utila".

Si PNL a cerut o dezbatere politica in Romania pe tema Cartei Albe, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat cele cinci scenarii pentru viitorul UE.

