Europa digitală cu două viteze. De ce rămâne flancul estic al UE în urmă în cursa pentru centrele de inteligență artificială

Uniunea Europeană se pregătește să investească circa 20 de miliarde de euro în dezvoltarea a patru sau cinci giganți ai infrastructurii AI – așa-numitele „gigafabrici de inteligență artificială”. Cu toate acestea, Europa Centrală și de Est rămâne, cel puțin pentru moment, un teritoriu slab reprezentat pe harta centrelor de date europene. Aceasta este una dintre concluziile rețelei EU Tech Loop, care atrage atenția asupra riscurilor ce decurg din lipsa unui echilibru digital la nivel continental.

Un studiu recent publicat de Observatorul pentru Energie și Inteligență Artificială din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) scoate la iveală o realitate contrastantă: în timp ce Vestul și Sudul Europei concentrează majoritatea centrelor de date operaționale sau aflate în construcție, flancul estic rămâne slab reprezentat – cu excepția unui proiect de anvergură planificat în Polonia.

În pofida faptului că Europa Centrală și de Est dispune de avantaje semnificative – cum ar fi climatul rece și resursele de apă relativ abundente – investițiile private în infrastructura digitală rămân limitate. Deși autoritățile din regiune se arată deschise față de capitalul străin și oferă condiții administrative favorabile, proximitatea față de granița estică a Uniunii și instabilitatea geopolitică din ultimii ani par să descurajeze investitorii.

Avantajele centrelor de date optimizate pentru AI

Cu toate acestea, experții citați de Euronews subliniază că dezvoltarea de centre de date optimizate pentru AI ar putea avea un impact economic major: ar crea locuri de muncă bine plătite, ar încuraja formarea unor ecosisteme regionale de inteligență artificială și ar reduce latențele în domenii precum finanțele, serviciile cloud și streamingul de date. Mai mult, astfel de investiții ar transmite un semnal de încredere cu privire la stabilitatea și potențialul flancului estic al UE.

Un rol cheie în această ecuație îl joacă planurile Comisiei Europene privind înființarea unor centre de procesare de ultimă generație – așa-numitele „gigafabrici AI”. Acestea ar urma să găzduiască modele cu sute de trilioane de parametri și să integreze tehnologii de calcul de înaltă performanță, eficiență energetică și automatizare bazată pe AI, definind noi standarde în materie de infrastructură digitală.

În iunie, Comisia a anunțat că a primit 76 de aplicații din partea a 16 state membre pentru găzduirea acestor centre. Deși lista completă a țărilor interesate nu a fost făcută publică din motive de confidențialitate, se știe că Polonia, alături de cele trei state baltice, a depus o candidatură comună. Inițiativa reflectă atât ambiția Varșoviei de a-și consolida poziția în domeniul AI, cât și preocupările capitalei Lituaniei, Letoniei și Estoniei legate de capacitatea centrului finlandez Lumi – în prezent considerat cel mai important hub de calcul al regiunii – de a răspunde cererii în creștere.

Presiunea asupra infrastructurii digitale crește

În paralel, aceste țări explorează parteneriate strategice care să sprijine nu doar construcția acestor centre, ci și dezvoltarea unui ecosistem mai amplu, cu aplicații în tehnologie, cercetare și industrie.

Între timp, presiunea asupra infrastructurii digitale crește. Un raport recent al Google privind impactul ecologic al interacțiunilor cu inteligența artificială evidențiază o realitate îngrijorătoare: consumul energetic generat de aceste tehnologii este în creștere accelerată. Potrivit estimărilor Agenției Internaționale pentru Energie, până în 2030 centrele de date ar putea consuma mai multă electricitate decât întreaga producție anuală a unor state europene.

În fața acestei realități, companiile din domeniu sunt chemate nu doar să optimizeze performanțele tehnologiilor AI, ci și să investească semnificativ în surse de energie verde, pentru a menține sustenabilitatea tranziției digitale.

