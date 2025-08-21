Aberdeen - FCSB, se joacă ACUM! Atmosferă de senzație în Scoția: zid alb-roșu, în fața campioanei LIVE TEXT

FCSB are nevoie de un rezultat bun în Scoția, în meciul cu Aberdeen, pentru a spera la calificarea pe tabloul principal al Europa League, acolo unde a ajuns și anul trecut. FCSB este favorita dublei, dar va avea mai multe absențe la meciul din Scoția.

Ngezana, Alhassan și Radunović nu vor putea juca deoarece ei nu au primit viza de intrare în Scoția.

Echipele de start

Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanović, Aouchiche, Keskinen - Yengi

Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalović, Boyd, Sokler, Lobban

Antrenor: Jimmy Thelin

FCSB: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Oct. Popescu

Absenți: Ngezana, Alhassan, Radunović (fără drept de joc)

Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: Pittodrie Stadium

Arbitru: Serdar Gözübüyük // Asistenți: Erwin Zeinstra, Patrick Inia

Arbitru VAR: Pol van Boekel // Asistenți VAR: Robin Hensgens (toți din Olanda)

Ads