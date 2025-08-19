Aberdeen - FCSB nu e la TV! Reacția lui Gigi Becali când a auzit cine transmite meciul

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 19 August 2025, ora 08:03
Aberdeen - FCSB nu e la TV! Reacția lui Gigi Becali când a auzit cine transmite meciul
Meciu lAberdeen - FCSB va fi transmis pe platforma Voyo FOTO LPF.ro

Meciul Aberdeen - FCSB, programat la 21 august, în manșa tur din play-off-ul Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Serdar Gözübüyük la centru.

Serdar Gözübüyük va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij.

În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.

Partida se va disputa de la ora 21:30, iar returul este programat o săptămână mai târziu la Bucureşti.

Partida va fi transmisă pe platforma VOYO, care a avut câteva probleme la difuzarea meciului dintre Drita și FCSB.

Chiar și-așa, Gigi Becali nu e îngrijorat: „Ce să facem? Nu depinde de mine asta! Sunt drepturile scoțienilor și le-au cumpărat cei de la ProTV. Nu mă interesează! Ce pot să fac acum? Să nu vă mai enervați", a declarat Becali la Fanatik.

