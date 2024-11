”Putem obține cele trei puncte”. Titularul de la FCSB care este gata să o bată pe Midtjylland

Fotbalistul Adrian Şut a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi vor putea obţine toate punctele din partida pe care FCSB o susţine cu FC Midtjylland, din etapa a 4-a a Europa League, dacă vor respecta întocmai planul tactic pregătit de stafful tehnic.

"Urmează o partidă dificilă, i-am analizat pe adversari şi am văzut că formează o echipă bună. Însă cred că dacă respectăm planul tactic vom face faţă cu brio şi vom putea obţine cele trei puncte. Sper ca la final să ne bucurăm şi să fim cu un pas mai aproape de obiectiv. Nu aş vrea să spun că ar fi o surpriză dacă am câştiga noi. Da, FC Midtjylland nu a fost învinsă, dar noi am făcut meciuri foarte bune în Europa, am arătat că suntem o echipă matură. Nu cred că e un complex al echipei atunci când joacă împotriva formaţiilor daneze. Da, nu au fost nişte rezultate în favoarea noastră, dar noi suntem mult mai buni ca sezoanele trecute, arătăm mult mai bine ca şi echipă", a precizat mijlocaşul, căpitanul echipei în absenţa lui Darius Olaru.

"Nu ne uităm la rezultatele lor din ultima perioadă, ci la jocul lor. Au o echipă bună, dar noi vom fi pregătiţi la ora meciului, vom da tot ce avem mai bun pentru a câştiga. Cred că suntem greu de învins şi acasă, dar şi afară. Atâta timp cât suntem montaţi, cât luptăm împreună suntem foarte greu de învins. A fost o întâmplare rezultatul de la Craiova. Când joci din trei în trei zile nu ai timp să te gândeşti la rezultatele mai puţin reuşit din ultima perioadă. Atunci am întâlnit o echipă bună, ne pare rău că nu am reuşit să câştigăm, dar acum avem un alt meci în faţă", a adăugat Adrian Şut.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia daneză FC Midtjylland, joi, de la ora 19:45, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a a Europa League.

Ads