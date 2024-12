„Incredibil”. Adrian Șut, în al nouălea cer după remiza cu Hoffenheim: „Suntem o echipă iubită”

Fotbalistul Adrian Şut a declarat, joi seara, după remiza obţinută de FCSB cu Hoffenheim, scor 0-0, în Europa League, că este incredibil că formaţia sa a reuşit să obţină 11 puncte până acum şi speră să încheie această fază a competiţiei în primele opt locuri.

"Este ceva frumos, ceva incredibil să avem atâtea puncte. La început nimeni nu ne dădea nicio şansă, poate că nici noi nu credeam toţi, dar ştiam cât de mult muncim. Visăm la primele 8 locuri, mai avem meciuri şi e normal să visăm", a spus Şut la postul DigiSport.

"A fost o partidă dificilă, cu un adversar foarte bun. Ne bucurăm că am reuşit să scoatem un egal. În acelaşi timp ne pare şi rău pentru că am avut ocazii destul de mari şi puteam să câştigăm acest meci. Eu sunt fericit că am putut să joc azi şi că am putut să îmi ajut echipa. La ocazia mea, am ajuns acolo sus, unde ajung foarte rar, şi am vrut să dau sub bară, dar nu mi-a reuşit execuţia. Îmi pare rău, pentru că puteam să dau gol", a adăugat el.

Şut a menţionat că nu se aştepta la o prezenţă aşa de numeroasă în tribune a suporterilor români.

"A fost incredibil să avem atâţia români în tribune, a fost ca la meciul cu Ucraina de la EURO, chiar nu ne aşteptam. Ştim că suntem o echipă iubită, dar nu ne aşteptam să fie atâta lume alături de noi în această seară", a precizat Şut.

FCSB a terminat la egalitate cu echipa germană Hoffenheim, 0-0, joi seara, pe Rhein-Neckar-Arena din Sinsheim, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League.

Formaţia bucureşteană are 11 puncte după şase etape şi va mai juca două meciuri în faza principală a competiţiei, cu Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).

