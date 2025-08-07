CFR - Braga, de la ora 19:30! Louis Munteanu și colegii lui vor să producă surpriza în preliminariile Europa League. Echipele probabile LIVE TEXT

CFR Cluj joacă în Europa League FOTO Facebook CFR

CFR Cluj vrea să producă surpriza în Europa League și să treacă și de Braga, din Portugalia. După ce le-a eliminat pe Paks, din Ungaria, și Lugano, din Elveția, echipa lui Dan Petrescu este gata să îi încurce și pe portughezi.

Braga este însă un adversar mult mai puternic decât cele de până acum, astfel că ardelenii vor avea o misiune destul de complicată.

Echipele probabile

CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Bolgado, Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fică – Nkololo, Munteanu, Postolachi

Rezerve: Micai, Gal, Abeid, Sinyan, Kresic, Kun, Deac, Gjorgjevski, Menash, Badamosi

Antrenor: Dan Petrescu

Braga: Hornicek – Vitor Carvalho, Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Dorgeles, Moutinho, Gorby – Horta, Fernandes, Zalazar Martines

Rezerve: Arrey-Mbi, Bellaarouch, Da Rocha, El Ouazzani, Moscardo, Gharbi, Gomez, Lelo, Navarro, Rodriguez, Sa, Vidigal

Antrenor: Carlos Vicens

