”Cod portocaliu” în Europa League. Ora de start a meciului a fost schimbată

Autor: Teodor Serban
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 10:48
205 citiri
Europa League FOTO UEFA

Clubul Feyenoord a anunţat că meciul din faza grupelor Ligii Europa împotriva echipei Panathinaikos, programat pentru joi, va fi devansat de la ora 19:45 la ora 17:30 din cauza condiţiilor meteorologice, în special a rafalelor puternice de vânt prevăzute.

„Având în vedere prognoza meteo, cod portocaliu, cu risc de furtuni şi rafale de vânt foarte puternice, de peste 100/120 kilometri pe oră, s-a decis în această seară, după consultarea cu UEFA şi Panathinaikos, că meciul va putea avea loc doar dacă va începe la ora 17:30, în loc de ora 19:45, cum era prevăzut iniţial”, a anunţat clubul din Rotterdam.

Referindu-se la un caz de forţă majoră, clubul din Rotterdam şi-a cerut scuze faţă de suporteri şi a anunţat că va rambursa biletele spectatorilor care nu pot asista la meci din cauza modificării orei de începere a acestuia.

