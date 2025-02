Mulțumim, FCSB! Pe ce loc a ajuns România în clasamentul coeficienților UEFA

Cu o singură echipă care a performat în acest sezon de cupele europene, România a ajuns totuși pe un loc onorabil în clasamentul coeficienților UEFA.

România a mai acumulat un punct după victoria FCSB-ului în meciul cu PAOK Salonic și ocupă locul 25 în clasamentul coeficienților UEFA.

Această ierarhie este extrem de importantă pentru că stabilește câte echipe trimiți în cupele europene, în ce fază intră acestea și dacă sunt cap de serie sau nu.

The only movement in the ranking was CYP 🇨🇾 overtaking CRO 🇭🇷 on 19th place.

Race for Top 14/15 is as tight as it gets.

POL 🇵🇱 is the only one in this race with 2 teams left, both in the weakest competition, which is a huge advantage. pic.twitter.com/rUtr1GgDN3