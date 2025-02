Comandantul CSA Steaua ce este suporterul FCSB. A fost pe stadion la meciul cu United: „Am fost la toate meciurile lor”

Cristian Petrea a devenit cunoscut printre fanii FCSB-ului pentru apariția sa de la meciul cu Manchester United. Fost comandant al CSA Steaua, el a fost în tribune pe 30 ianuarie, făcând chiar și poze, purtând un tricou cu sigla CSA, care însă a fost sigla actualului FCSB până în 2014.

Mai mult, el susține că a fost nu doar la acest meci, ci la toate meciurile FCSB-ului din Europa. Susține însă că a participat în calitate de spectator, nu de fan.

„Poza este reală. Exact, de la meciul cu Manchester United. Am fost să văd United, m-am întâlnit și cu toată familia. A fost ca o reuniune de familie, un eveniment la care a venit și sora mea din Brăila, fiul meu, cu care sunt în poză, dar și nepotul de la Brașov. Spun de fiul meu pentru că au apărut discuții că ar fi un angajat al CSA Steaua, ceea ce este fals.

„În general, militez pentru libertatea de expresie. De ce m-am dus în tricoul Stelei? Nu înseamnă nimic cum că aș asocia una cu alta. Nu susțin FCSB, ba mai mult am afirmat mereu că FCSB nu este Steaua, FCSB e clubul care a parazitat clubul Steaua.

Eu sunt cel care a semnat acțiunea în justiție pentru recuperarea prejudiciului, pentru recuperarea palmaresului. Nu am discutat niciodată cu acest club.

Mi-am cumpărat bilet, nu am nevoie de favoruri. Am fost pentru a vedea un meci internațional, s-o văd pe Manchester United. Cât am fost comandant am apărat Steaua, mi-am apărat clubul. Iubesc Steaua, sunt stelist și nu cred că FCSB e Steaua. Nu am treabă cu FCSB.

FCSB e un alt club față de Steaua. E un club care reprezintă România într-o competiție internațională. E singurul care azi poate face față la acest nivel. Tot respectul pentru ei! Dar nu înseamnă că-i susțin.

Că poate voi mai merge la meciurile lor în competițiile internaționale? Poate! Nu am nicio interdicție. Am fost la toate cele 4 meciuri din grupă ale FCSB-ului, la fel la meciul cu PAOK. Cum am fost și cu Manchester United, un brand internațional pe care nu ai șansa să-l vezi în fiecare zi”, a explicat Petrea, conform Golazo.

