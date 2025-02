Ce șanse are FCSB, în Europa League? Un român, favorit să câștige competiția

FCSB merge în fazele eliminatorii în Europa League, după ce a terminat faza principală a competiției pe locul 11. Echipe precum Ajax Amsterdam, Real Sociedad, Galatasaray, AS Roma, Porto sau Fenerbache au terminat sub FCSB în clasament, în timp ce nume precum Hoffenheim, Beșiktaș, Slavia Praga, Ludogorets, Dinamo Kiev sau Nice au fost deja eliminate.

În etapa următoare, FCSB se va duela cu PAOK, ocupanta locului 11 la finalul fazei principale, cu 10 puncte. Grecii, antrenați de Răzvan Lucescu, se vor duela pentru a doua oară cu FCSB în acest sezon. Campioana României a câștigat meciul direct din faza grupei, scor 1-0, la Salonic. Câștigătoarea dublei se va duela cu una dintre Eintracht Frankfurt sau Lyon, în optimi.

În ceea ce privește șansele de a câștiga competiția, FCSB are șanse minime. Bookmakerii cred că FCSB are penultima șansă la câștigarea trofeului. Doar Ferncvaros, din Ungaria, are o cotă mai mică.

În schimb, marea favorită este Tottenham, echipa românului Radu Drăgușin. Britanicii au o cotă medie de 5.00, fiind prima opțiune a bookmakerilor. Locul doi este ocupat de fosta adversară a FCSB, Manchester United.

În ceea ce privește posibilele adversare din optimi, Frankfurt este a cincea favorită, cu cota 11, iar Lyon a șaptea, cu cota 15.

Cotele favoritelor la câștigarea competiției

Tottenham - 5

Manchester United - 5,5

Bilbao - 7

Lazio - 8

Eintracht Frankfurt - 11

Real Sociedad - 12

Lyon - 15

Olympiakos - 15

AS ROma - 20

Ajax - 22

Galatasaray - 22

Porto - 25

Fenerbahce - 25

