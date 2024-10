Eroul FCSB-ului de la Salonic: ”Nu ne mai fură nimeni”

Daniel Bîrligea, atacantul echipei FCSB, a marcat golul victoriei bucureştenilor la Salonic şi spune că este mândru de coechipierii săi.

”Sunt foarte mândru de toate sacrificiile făcute şi cu arbitrajul un pic de partea lor. Dar am dat totul din noi. Golul e important pentru echipă. I-l

dedic lui Lixandru. Golul să zicem că nu e meritul meu, e meritul lui Olaru. E jumătate-jumătate. El a luptat, eu am fost acolo. Trebuia să luptăm. Aveam 1-0 şi ne-am bătut pe fiecare minge, am alergat, am luptat cu toţii şi Dumnezeu ne-a ajutat. Avem şase puncte, le punem acolo, nu ni le mai fură nimeni. Mai avem şase meciuri în care putem să facem puncte. Acum ne gândim la meciul de la Buzău. Ne pare rău pentru accidentări, să sperăm că vor sta cît mai puţin în afara terenului”, a declarat Bîrligea.

Echipa română FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia greacă PAOK Salonic, într-un meci din Liga Europa.

