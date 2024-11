Daniel Bîrligea regretă eliminarea din meciul cu Olympiakos: „Am fi câștigat”

Daniel Bîrligea, atacantul echipei FCSB, crede că bucureştenii puteau câştiga meciul cu Olympiacos dacă el nu ar fi fost eliminat în minutul 68, pentru al doilea cartonaş galben.

„Ne doream, cu siguranţă, cele 3 puncte, dar am fost în dificultate cu un jucător în minus din cauza mea şi îmi pare rău, îmi cer scuze colegilor şi suporterilor! Una peste alta, cu un om în minus, a ieşit binişor. La primul galben i-am spus arbitrului că în prima repriză a dat galben în apărare pentru ei la o fază similară. La eliminare, e un contact de joc. Nu am făcut eu fault, mai mult a şutat el în gheata mea, Oricum, e vina mea că am fost eliminat.

În a doua repriză eram peste ei, eram cu un picior în capul lor, dar…

Jumătate din România se gândea că vom pierde acest meci cu 0-4, 0-5. Dar am demonstrat că putem face faţă la deţinătoarea Conference League. După părerea mea, Rangers şi PAOK au fost echipe mai puternice, comparativ cu Olympiakos. Dacă nu era acest episod, cu eliminarea mea, am fi câştigat în această seară. Acum, vom încerca chiar să obţinem o clasare între primele 8. Ne dorim acest lucru“, a declarat Daniel Bîrligea.

