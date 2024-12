„Ne gândim la primele opt”. FCSB s-a calificat în fazele eliminatorii ale Europa League, dar jucătorii au încă un obiectiv

Darius Olaru, căpitanul echipei FCSB, vrea ca formaţia roş-albastră să termine sezonul european între primele opt echipe din Liga Europa.

„Ne-am calificat, gata? Nu ştiam! Atunci mă bucur că ne-am calificat! Eu, sincer, mă gândeam la victorie ca să fim siguri de calificare. Am încercat, ne-am bătut, am alergat mult, ne-am ridicat la nivelul lor.

La Şut a fost o situaţie bună, se putea marca, dar se întâmplă să mai şi ratezi. Important este că am terminat la egaitate.

Pe Hoffenheim i-am analizat şi ştiam că sunt un adversar agresiv, mă bucur că am scos un egal şi, cum aţi spus voi, că ne-am calificat. Dacă vrem să obţinem ceva trebuie să ne gândim la primele opt! Avem forţa să ajungem acolo. Am simţit că am jucat ca acasă, mă bucur că au venit suporteri în număr atât de mare şi le mulţumim, sperăm să mai vină şi la celelalte meciuri.

Cheia meciului a fost grupul, am încercat să ne ridicăm la nivelul lor, catitudine, ca agresivitate”, a declarat Darius Olaru.

