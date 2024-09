”Fanii au meritat această victorie”. Darius Olaru dedică victoria cu RFS suporterilor

Fotbalistul echipei FCSB, Darius Olaru, a declarat joi seară, după meciul cu RFS Riga, din Liga Europa, că el şi colegii săi au câştigat confruntarea “prin calitatea” lor.

“Mă bucur că am reuşit să-mi ajut echipa prin aceste goluri şi că am obţinut victoria. Fanii au venit în număr destul de mare şi au meritat această victorie. Ştiam că trebuie să începem cu dreptul. Pe hârtie era cel mai uşor meci. Am câştigat prin calitatea noastră. Am avut şi un gazon mult mai bun”, a spus Olaru la Digi Sport.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia letonă RFS Riga, în prima etapă a tabloului principal din Liga Europa.

Ads