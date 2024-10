Cum a explicat Darius Olaru eliminarea din meciul cu PAOK: ”Eu am inventat un gol, arbitrul un roșu”

Darius Olaru, jucătorul echipei FCSB, spune că faza la care a primit al doilea cartonaş galben nu era de sancţionat cu avertisment.

„Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm, pe un teren greu, o seara dificilă, dar în final am reuşit să obţinem trei puncte. Am inventat acel gol, apoi arbitrul a inventat acel cartonaş roşu. Am condus mingea 30-40 metri, cu om în spate, m-a împins într-una şi când m-a împins de am căzut pe minge, mi-a dat cartonaş galben. La aceeaşi fază s-a accidentat un coleg. Îmi pare rău, mă bucur că nu am pierdut din cauza mea.

La Lixandru cred că este o accidentare destul de gravă! Îmi pare rău şi sper să revină repede. Nu am văzut restul reprizei secunde, am stat în vestiar 35 de minute şi m-am rugat să fie totul bine”, a declarat Darius Olaru.

FCSB este pe locul 4 în Europa League, la egalitate de puncte cu primele trei clasate.

