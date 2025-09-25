Darius Olaru, după victoria din Europa League: „Sunt obosit"

Darius Olaru, jucătorul echipei FCSB, speră că victoria din Liga Europa, din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, să ajute formația roș-albastră să treacă peste momentul greu din Superligă.

„Obosit, am alergat mult. Mă bucur că am câștigat. Ne-am dorit să începem cu dreptul. Ne bucurăm că am reușit. Mi-aș dori să ne ajute mult victoria asta. La moral nu stăm bine. Sper să ne dea moral, încredere pentru ce va veni.

Noi știm ce vestiar avem, suntem uniți. Am demonstrat că putem face rezultate. Am analizat această echipă. Îi mulțumim lui Târnovanu că ne-a salvat. Cred că avem meciuri mai dificile. Eu mă gândesc deja la meciul de duminică. Au venit suporterii în număr mare. Le mulțumim. Și noi muncim. Așa a fost să fie în acest start de sezon”, a declarat Darius Olaru pentru DigiSport.

