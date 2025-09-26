"O victorie grea". A marcat pentru FCSB în Europa League și a dedicat imediat victoria: "Pentru el"

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 23:19
469 citiri
"O victorie grea". A marcat pentru FCSB în Europa League și a dedicat imediat victoria: "Pentru el"
FCSB a câștigat cu Go Ahead Eagles FOTO Facebook Superliga

David Miculescu, atacantul echipei FCSB, a marcat golul victoriei bucureștene la Deventer și a adus primele trei puncte în grupa din Liga Europa.

„A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt trei puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut și sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea și am dat la poartă, sunt fericit că am câștigat.

E foarte greu, și sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot și când nu mai pot ridic mâna sus. Am și vorbit să ne revenim. A fost ziua de naștere a mai multor oameni din staff.

Nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi. E o victorie și pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat Miculescu.

Echipa bucureșteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, formația olandeză Go Ahead Deventer, scor 1-0, în primul meci din grupa Ligii Europa.

"În campionat a fost un dezastru!". FCSB a câștigat în Europa, dar se concentrează doar pe competiția internă
"În campionat a fost un dezastru!". FCSB a câștigat în Europa, dar se concentrează doar pe competiția internă
Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, a fost unul dintre eroii bucureştenilor la Deventer, în victoria cu 1-0 obţinută în faţa formaţiei Go Ahead, în prima etapă din grupa Ligii...
Charalambous anunță revenirea FCSB-ului: "Un cadou frumos"
Charalambous anunță revenirea FCSB-ului: "Un cadou frumos"
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, că acest succes reprezintă un cadou frumos pentru el, la împlinirea...
#Europa League, #FCSB, #david miculescu , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Stefan Tarnovanu nu s-a putut abtine nici macar in Olanda: "Jalnic!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "În campionat a fost un dezastru!". FCSB a câștigat în Europa, dar se concentrează doar pe competiția internă
  2. "O victorie grea". A marcat pentru FCSB în Europa League și a dedicat imediat victoria: "Pentru el"
  3. Charalambous anunță revenirea FCSB-ului: "Un cadou frumos"
  4. Darius Olaru, după victoria din Europa League: „Sunt obosit"
  5. Duel între Genoa lui Dan Șucu și Nicolae Stanciu și Empoli, echipa lui Rareș Ilie. Cine merge mai departe în Cupa Italiei
  6. Mici în campionat, uriași în Europa! FCSB, debut perfect în competiția în care a scris istorie anul trecut
  7. Dramă pentru fosta campioană a României. Eliminare din competiția europeană
  8. Administrația Trump, presiuni asupra FIFA. SUA nu vrea ca Israel să fie exclusă din fotbalul mondial
  9. Cine e primul sportiv din istorie care a coborât de pe Everest pe schiuri, fără oxigen suplimentar VIDEO
  10. Spargere de peste un milion de euro la selecționerul echipei naționale