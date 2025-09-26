"O victorie grea". A marcat pentru FCSB în Europa League și a dedicat imediat victoria: "Pentru el"

David Miculescu, atacantul echipei FCSB, a marcat golul victoriei bucureștene la Deventer și a adus primele trei puncte în grupa din Liga Europa.

„A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt trei puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut și sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea și am dat la poartă, sunt fericit că am câștigat.

E foarte greu, și sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot și când nu mai pot ridic mâna sus. Am și vorbit să ne revenim. A fost ziua de naștere a mai multor oameni din staff.

Nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi. E o victorie și pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat Miculescu.

Echipa bucureșteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, formația olandeză Go Ahead Deventer, scor 1-0, în primul meci din grupa Ligii Europa.

Ads