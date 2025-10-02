Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 22:50
293 citiri
Denis Alibec a semnat cu FCSB în această vară. Foto: Facebook / FCSB

Denis Alibec, atacantul echipei FCSB, își dorește să joace mai mult și speră ca echipa să se motiveze pentru o victorie cu Universitatea Craiova, în etapa viitoare din Superligă.

„Nu am știut să gestionăm faza aceea la accidentarea lui Edjouma, am primit un gol stupid, zic eu. După aceea, cred că le-am pus probleme mari. Am avut și noi câteva șuturi, dar nu am nimerit poarta. Cred că ne-a lipsit norocul în această seară. Am controlat jocul după 1-0, dar apoi a venit golul doi și cred că ne-a pus bețe în roate, ca să zic așa.

E o echipă cu experiență în Europa, se vede că au multe meciuri la activ, au jucat și în UCL, dar cred că, cu mai mult noroc, am fi putut obține un rezultat bun în această seară.

Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, nu-mi place situația în care mă aflu. Cred că ar trebui să joc mai mult, altfel nu-mi pot recăpăta ritmul. Sper ca în viitor să am mai multe minute pe teren.

Astăzi am jucat un meci de Europa League, de asta am venit, să încercăm să câștigăm pentru toți fanii din țară, dar, din păcate, nu am reușit să facem asta. Așteptăm meciul cu Craiova și sper să luăm cele trei puncte”, a spus Alibec după meciul pierdut cu Young Boys Berna, joi, pe Arena Națională, scor 0-2.

#Europa League, #FCSB, #Young Boys Berna , #FCSB
