Primul gol european al lui Dennis Politic: „Trebuie să ne revenim şi să legăm victoriile”

Fotbalistul echipei FCSB, Dennis Politic, a declarat joi seară, după calificarea în play-off-ul Ligii Europa, că speră ca succesul din confruntarea cu Drita să fie un punct de cotitură şi ca formaţia bucureşteană să lege victoriile.

“O victorie foarte importantă. Mă bucur că am obţinut victoria şi că am marcat şi eu prmul meu gol în Europa. Sper ca acesta să fie punctul de cotitură şi să ne revenim şi să legăm victoriile. Ne-am atins obiectivul şi ne dă moral pentru derbiul de duminică cu Rapid. O să dăm totul să intrăm în grupele Ligii Europa. A fost o perioadă grea, dar şi sezonul trecut a fost la fel. Sper să se repete istoria”, a spus Politic.

“Comentarii rasiste au fost, cum avem parte în toată Europa. Mă bucur că le-am închis gura”, a mai afirmat el despre atmosfera de joi.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia kosovară Drita FK, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Europa. Echipa lui Elias Charalambous merge în play-off şi are asigurată cel puţin participarea în grupele Conference League.

