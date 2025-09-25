Rezultate surpriză în Europa League: ce au făcut viitoarele adversare ale FCSB

Sporting Braga a învins-o pe Feyenoord FOTO X oranjefusball

Dinamo Zagreb a învins-o pe Fenerbahce Istanbul cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a competiției de fotbal Europa League, care a opus două viitoare adversare ale formației FCSB.

Dion Beljo (21, 51) și Monsef Bakrar (90+5) au marcat golurile vicecampioanei Croației, în timp ce pentru Fener a punctat polonezul Sebastian Szymanski (25).

FCSB va juca în 2026 cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în Croația) și cu Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

SC Freiburg a dispus de FC Basel, o altă viitoare adversară a campioanei României (6 noiembrie, în Țara Cantoanelor), cu 2-1. Patrick Osterhage (31) și Maximilian Eggestein (57) au înscris pentru echipa germană, în timp ce golul elvețienilor a fost reușit de nigerianul Philip Otele (84), fost jucător la CFR Cluj.

Ludogoreț Razgrad a învins-o în deplasare pe Malmo FF cu 2-1, scor cu care a câștigat și AS Roma pe Coasta de Azur, cu OGC Nice (2-1).

Sporting Braga a învins-o pe Feyenoord Rotterdam cu 1-0, prin golul lui Fran Navarro (79). Olandezii vor juca și ei cu FCSB în Europa League (11 decembrie, la București).

Steaua Roșie, pe care FCSB o va înfrunta pe 27 noiembrie (la Belgrad), a fost ținută în șah de Celtic Glasgow, 1-1. Scoțienii au deschis scorul prin Kelechi Iheanacho (56), dar Crvena Zvezda a egalat prin Marko Arnautovic (65).

Rezultatele de miercuri:

FC Midtjylland - Sturm Graz 2-0

Au marcat: Oliver Christensen (autogol) 7, Ousmane Diao 89.

PAOK Salonic - Maccabi Tel Aviv 0-0

Dinamo Zagreb - Fenerbahce Istanbul 3-1

Au marcat: Dion Beljo 21, 51, Monsef Bakrar 90+5, respectiv Sebastian Szymanski 25.

Steaua Roșie Belgrad - Celtic Glasgow 1-1

Au marcat: Marko Arnautovic 65, respectiv Kelechi Iheanacho 56.

SC Freiburg - FC Basel 2-1

Au marcat: Patrick Osterhage 31, Maximilian Eggestein 57, respectiv Philip Otele 84.

Malmo FF - Ludogoreț Razgrad 1-2

Au marcat: Lasse Berg Johnsen 79, respectiv Petar Stanic 8 - penalty, Eric Bille 23.

OGC Nice - AS Roma 1-2

Au marcat: Terem Moffi 77 - penalty, respectiv Evan Ndicka 52, Gianluca Mancini 55.

Real Betis Sevilla - Nottingham Forest 2-2

Au marcat: Cedric Bakambu 15, Antony 85, respectiv Igor Jesus 18, 23.

Sporting Braga - Feyenoord Rotterdam 1-0

A marcat: Fran Navarro 79.

Joi se vor disputa partidele: Lille - Brann Bergen, Go Ahead Eagles - FCSB (ambele de la 19:45), Aston Villa - Bologna, RB Salzburg - FC Porto, FC Utrecht - Olympique Lyon, Ferencvaros - Viktoria Plzen, Rangers - Genk, VfB Stuttgart - Celta Vigo, Young Boys Berna - Panathinaikos (toate de la ora 22:00).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

