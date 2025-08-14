Drita - FCSB, de la ora 21:00. Campioana vrea să spele rușinea și să meargă în play-off-ul Europa League. Echipele probabile & LIVE TEXT

FCSB vrea să se califice în playoff-ul Europa League și să își asigure prezența pe tabloul principal al unei competiții europene. Campioana României se va duela cu Aberdeen, din Scoția, în playoff, dacă va trece de Drita.

În meciul tur, FCSB s-a impus cu 3-2. Asta deși Drita a condus cu 2-0. Daniel Bîrligea, cu o dublă, respectiv Daniel Graovac au marcat în meciul de pe Arena Națională.

Echipele probabile

DRITA (4-4-2): Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj

Rezerve: Belhuli, Rexhepi - Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj

Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Zima, Graovac, Kiki, Alhassan, Edjouma, Oct. Popescu, Politic, Lixandru, Toma, Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: „Fadil Vokrri” (Priștina)

Arbitru: Sandro Scharer // Asistenți: Jonas Erni, Susanne Kung

Arbitru VAR: Bram Van Driessche // Asistent VAR: Marijan Drmic

„Șansele sunt 50/50”

Înainte de acest meci, antrenorul cipriot al FCSB, Elias Charalambous, a vorbit despre șansele de calificare ale echipei sale.

„Așteptările noastre sunt că avem un meci greu contra unei echipe foarte bine organizate. Știm cât am luptat în primul meci. Șansele sunt 50/50 și pentru joi. Am rezolvat ceva probleme, am primit ușor niște goluri, consider eu.

Avem pasiune, energie, avem în minte să înscriem. Nu ne vom apăra, este un meci foarte important pentru noi, e clar.

Primele noastre impresii despre Kosovo? Din primul moment în care am pășit, totul este fantastic, toți s-au comportat extraordinar cu noi, am fost tratați bine. Am fost cu naționala țării mele aici, la Priștina, Kosovo s-a dezvoltat foarte mult și bine. Echipa a păstrat mereu încrederea, fiindcă suntem un club mare, trebuie să reacționăm în momentele grele. Ca marile cluburi. Putem face multe lucruri bune. Vom da de un adversar focusat pe meci, un adversar puternic.

