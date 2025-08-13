Drita - FCSB, meci decisiv în Europa League: partida nu se vede la televizor! Unde poate fi urmărit jocul din Kosovo

Drita și FCSB se vor întâlni joi, 14 august, în returul partidei care contează pentru turul trei preliminar al Europa League.

FCSB joacă joi seara de la ora 21.00 pe terenul formației kosovare Drita, meci din turul trei preliminar al Europa League.

În tur, FCSB s-a impus cu 3-2.

Partida retur va fi transmisă exclusiv pe platforma VOYO. Meciul se dispută pe Stadionul "Fadil Vokrri" din Priștina.

FCSB, în cazul în care va trece de FC Drita, va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), balticii câștigând cu 3-2 în deplasare în prima manșă.

Referitor la meciul tur, câștigat de FCSB cu 3-2, după ce a revenit de la 0-2, antrenorul Elias Charalambous a declarat:

"Adversarii au marcat la cele două ocazii avute, în debutul fiecărei reprize. Însă ceea ce mă bucură pe mine este reacția pe care am văzut-o la jucătorii mei, pentru că nu e ușor să fii condus cu 2-0 și să întorci scorul. Sper ca această reacție să ne dea putere și spirit în meciurile următoare. În prima repriză nu ne-am arătat calitățile pe care le avem. Poate că aveam în minte rezultatele din ultimele partide. Dar în repriza secundă am reușit să revenim și cu ajutorul jucătorilor care au intrat de pe bancă. Acesta este lucrul cel mai important pentru mine, faptul că am întors rezultatul, pentru că în ceea ce privește soarta calificării nimic nu e decis. Suntem conștienți că ne va aștepta un meci extrem de greu în Kosovo", a adăugat Charalambous.

