Drita - FCSB, meci decisiv în Europa League: partida nu se vede la televizor! Unde poate fi urmărit jocul din Kosovo

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 13 August 2025, ora 10:43
160 citiri
Drita - FCSB, meci decisiv în Europa League: partida nu se vede la televizor! Unde poate fi urmărit jocul din Kosovo
Meciul Drita - FCSB va fi transmis pe platforma Voyo FOTO LPF.ro

Drita și FCSB se vor întâlni joi, 14 august, în returul partidei care contează pentru turul trei preliminar al Europa League.

FCSB joacă joi seara de la ora 21.00 pe terenul formației kosovare Drita, meci din turul trei preliminar al Europa League.

În tur, FCSB s-a impus cu 3-2.

Partida retur va fi transmisă exclusiv pe platforma VOYO. Meciul se dispută pe Stadionul "Fadil Vokrri" din Priștina.

FCSB, în cazul în care va trece de FC Drita, va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), balticii câștigând cu 3-2 în deplasare în prima manșă.

Referitor la meciul tur, câștigat de FCSB cu 3-2, după ce a revenit de la 0-2, antrenorul Elias Charalambous a declarat:

"Adversarii au marcat la cele două ocazii avute, în debutul fiecărei reprize. Însă ceea ce mă bucură pe mine este reacția pe care am văzut-o la jucătorii mei, pentru că nu e ușor să fii condus cu 2-0 și să întorci scorul. Sper ca această reacție să ne dea putere și spirit în meciurile următoare. În prima repriză nu ne-am arătat calitățile pe care le avem. Poate că aveam în minte rezultatele din ultimele partide. Dar în repriza secundă am reușit să revenim și cu ajutorul jucătorilor care au intrat de pe bancă. Acesta este lucrul cel mai important pentru mine, faptul că am întors rezultatul, pentru că în ceea ce privește soarta calificării nimic nu e decis. Suntem conștienți că ne va aștepta un meci extrem de greu în Kosovo", a adăugat Charalambous.

Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României BREAKING NEWS
Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României BREAKING NEWS
FCSB se pregătește de meciul retur cu Drita, din turul al treilea al Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2 în tur și vrea să facă un pas mare spre faza principală a...
Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”
Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”
Antrenorul echipei de fotbal FC Drita, Zekirija Ramadani, a declarat, joi seara, în conferința de presă de după înfrângerea cu 3-2 suferită la București cu FCSB, în prima manșă a turului...
#Europa League, #drita, #FCSB, #televizare, #cine transmite meciul , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nebunie" in preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotata decat FCSB s-a calificat in play-off!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie! Au reusit sa-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Drita - FCSB, meci decisiv în Europa League: partida nu se vede la televizor! Unde poate fi urmărit jocul din Kosovo
  2. Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
  3. Continuă drama pentru bulgarul Dimitrov, după ghinionul teribil de la Wimbledon
  4. PSG şi Tottenham luptă miercuri pentru Supercupa Europei. Echipe probabile şi televizare
  5. Echipa care a dat lovitura în Liga Campionilor cu un român pe teren
  6. Rezultate din Liga Campionilor: ce a făcut KF Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB
  7. István Kovács l-a arbitrat pe Mourinho: show total în meciul dintre Fenerbahçe și Feyenoord din Liga Campionilor
  8. Rapid intervine iar în conflictul cu LPF: „Un singur club e ajutat, FCSB”
  9. Vedetele lui Cristian Chivu, la mare căutare. Inter a răspuns imediat ofertelor
  10. Decizie majoră luată în Spania: ce se va întâmpla cu arbitrii din La Liga