„Cel mai important meci din acest sezon”. Charalambous nu concepe să nu o elimine pe Aberdeen

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 28 August 2025, ora 12:54
141 citiri
„Cel mai important meci din acest sezon”. Charalambous nu concepe să nu o elimine pe Aberdeen
Elias Charalambous FOTO Facebook FCSB

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că partida cu Aberdeen, din manșa secundă a play-off-ului Europa League, este cea mai importantă din actualul sezon pentru formația sa.

'Mâine jucăm pentru grupa Europa League. Știm cât de important este acest lucru pentru club, pentru fani, pentru România. Acum am ajuns la un punct unde credem că este ușor în Europa League. Nu, nu este ușor. Este foarte greu să intri în faza grupei, dar jucătorii sunt concentrați pentru meciul de mâine. Vrem să dăm ce avem mai bun în noi și să câștigăm meciul. Este cel mai important meci din acest sezon pentru noi. Aberdeen este o echipă cu multă calitate, joacă ofensiv... am analizat jocul ei în amănunt și sper ca mâine să facem lucrurile în mod corect, pentru că în astfel de meciuri orice mic detaliu poate face diferența', a menționat tehnicianul.

'Jucătorii vor juca mâine pentru a da ceva înapoi acestor suporteri care vin în fiecare săptămână la meciuri. Poate i-am dezamăgit în ultima perioadă, așa că este un motiv în plus să jucăm la cel mai înalt nivel al nostru. Sunt sigur că mâine vom arăta atitudinea corectă în teren pentru a ne califica mai departe în Europa League', a adăugat el.

Charalambous speră ca formația sa să obțină calificarea 'cât mai repede posibil' și să fie mai concentrată în minutele de prelungire.

'Trebuie să fim pregătiți pentru orice mâine. Dar trebuie să avem în minte încă din primul minut că e important să ne calificăm cât mai repede posibil. Eu spun mereu că meciul durează 90-95 de minute, până la fluierul final, nu 89... de aceea trebuie să fim concentrați în fiecare secundă până la sfârșit. Am văzut cum se poate schimba totul în prelungiri, și nu doar în meciurile noastre, ci și în altele, chiar în finala Champions League. Aici trebuie să lucrăm mai mult, pentru că din punctul meu de vedere este vorba despre concentrare', a precizat antrenorul cipriot.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația scoțiană Aberdeen FC, joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Europa League.

În meciul tur din Scoția, FCSB și Aberdeen FC au încheiat la egalitate, scor 2-2.

