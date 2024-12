„Jucătorii mei nu au limite”. Concluzia lui Charalambous, după ce FCSB s-a calificat în fazele eliminatorii ale Europa League

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi seara, după remiza, 0-0, cu Hoffenheim, din Europa League, că jucătorii săi au arătat că nu au limite.

"Pur şi simplu nu am cuvinte să vorbesc despre aceşti jucători, despre atitudinea lor şi spiritul arătat pe teren. Sunt mândru şi norocos să lucrez cu aceşti băieţi. Cred că dacă trebuia să câştige cineva azi, noi eram acea echipă, pentru că am avut ocazii importante de a marca. Jucătorii mei au arătat că nu au limite. Va fi foarte greu să ne calificăm din primele 8 locuri, va fi foarte greu, dar vom încerca", a afirmat tehnicianul la postul DigiSport.

"Am avut un plan, o strategie pentru acest joc, dar jucătorii au făcut chiar mai mult azi pe teren. Am avut acele ocazii prin care puteam câştiga, însă în final am obţinut un punct. La un asemenea nivel nu ai multe ocazii de acest fel şi ar fi trebuit să marcăm. Vorbim despre un nivel foarte înalt. Dacă am fi înscris, ar fi fost o seară perfectă pentru noi", a adăugat el.

Elias Charalambous a mulţumit suporterilor români care au venit în număr mare la acest meci.

"Suporterii ne-au făcut să ne simţim ca acasă azi. Suntem mândri că i-am făcut fericiţi. Eu la fiecare meci sunt din ce în ce mai surprins de prezenţa suporterilor noştri. Realizez cât de important este acest club, dar şi cât de importantă este această ţară. Pentru că aici nu mai este vorba despre o echipă, aici este vorba despre România. Ei au venit pentru FCSB, dar în primul rând pentru ţara lor", a precizat Charalambous.

FCSB a terminat la egalitate cu echipa germană Hoffenheim, 0-0, joi seara, pe Rhein-Neckar-Arena din Sinsheim, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League.

Formaţia bucureşteană are 11 puncte după şase etape şi va mai juca două meciuri în faza principală a competiţiei, cu Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).

