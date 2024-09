Elias Charalambous, după victoria cu RFS: ”Avem calitate”

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi seară, după meciul cu RFS Riga, din Liga Europa, că speră ca victoria cu 4-1 să dea formaţiei bucureştene un impuls pentru viitor.

“Sunt foarte bucuros pentru jucători, a fost primul meci european în această fază. Cred că am început în cel mai bun mod. Îmi felicit jucătorii. Am fost pe tot parcursul meciului foarte serioşi şi concentraţi. Atitudinea a fost astăzi foarte bună. Am câştigat meciul şi am câştigat o echipă. Chiricheş, Edjouma, Ştefănescu au jucat puţin în ultimul timp şi mă bucur că au făcut un meci bun. Darius este foarte important pentru echipă, Tănase a intrat foarte bine, toţi băieţii au jucat bine. Capul plecat, nu sunt multe lucruri de spus şi trebuie să ne concentrăm la meciul de duminică. Avem nevoie de încredere pentru restul sezonului pentru că avem calitate. Cel mai important este că am controlat meciul şi sper ca această victorie să ne dea un impuls pentru viitor”, a spus Charalambous la Digi Sport.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia letonă RFS Riga, în prima etapă a tabloului principal din Liga Europa.

