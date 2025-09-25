Charalambous anunță revenirea FCSB-ului: "Un cadou frumos"

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 22:53
137 citiri
Charalambous anunță revenirea FCSB-ului: "Un cadou frumos"
Elias Charalambous. FOTO: Facebook / FCSB

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, că acest succes reprrezintă un cadou frumos pentru el, la împlinirea vârstei de 45 de ani.

“E un cadou frumos această victorie. Vreau să mulţumesc jucătorilor mei, au făcut o treabă excelentă. Am făcut o treabă bună, am fost concentraţi timp de 90 de minute şi am amintit de echipa din anii trecuţi, de stilul de joc aşa am jucat în Europa şi asta este foarte important. Vreau să le mulţumesc încă o dată jucătorilor pentru atitudine", a spus Charalambous la Prima Sport.

Tehnicianul consideră că victoria a venit în urma unui efort colectiv. "Am discutat înainte de meci că trebuie să rămânem agresivi şi concentraţi pe toată durata partidei. Spiritul de echipă a fost cel de care aveam nevoie pentru a câştiga. Astăzi au evoluat ca o echipă. Vrem să împărţim această victorie şi cu Lixandru. Din păcate el a fost ghinionist. Sperăm să vină cât mai repede".

Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.

Darius Olaru, după victoria din Europa League: „Sunt obosit"
Darius Olaru, după victoria din Europa League: „Sunt obosit"
Darius Olaru, jucătorul echipei FCSB, speră că victoria din Liga Europa, din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, să ajute formația roș-albastră să treacă peste momentul greu din...
Mici în campionat, uriași în Europa! FCSB, debut perfect în competiția în care a scris istorie anul trecut
Mici în campionat, uriași în Europa! FCSB, debut perfect în competiția în care a scris istorie anul trecut
FCSB a început noul sezon al Europa League cu o victorie. Campioana României a învins cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, din Olanda. Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 Min. 90+5: Final de meci. Min....
#Europa League, #Elias Charalambous, #FCSB , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Stefan Tarnovanu nu s-a putut abtine nici macar in Olanda: "Jalnic!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Charalambous anunță revenirea FCSB-ului: "Un cadou frumos"
  2. Darius Olaru, după victoria din Europa League: „Sunt obosit"
  3. Duel între Genoa lui Dan Șucu și Nicolae Stanciu și Empoli, echipa lui Rareș Ilie. Cine merge mai departe în Cupa Italiei
  4. Mici în campionat, uriași în Europa! FCSB, debut perfect în competiția în care a scris istorie anul trecut
  5. Dramă pentru fosta campioană a României. Eliminare din competiția europeană
  6. Administrația Trump, presiuni asupra FIFA. SUA nu vrea ca Israel să fie exclusă din fotbalul mondial
  7. Cine e primul sportiv din istorie care a coborât de pe Everest pe schiuri, fără oxigen suplimentar VIDEO
  8. Spargere de peste un milion de euro la selecționerul echipei naționale
  9. Șoc la naționala României, înaintea Campionatului Mondial. Selecționerul și-a dat demisia
  10. A jucat la Manchester United, dar n-a avut bani pentru pensia alimentară. Fostul fotbalist riscă închisoarea

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!