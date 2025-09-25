Charalambous anunță revenirea FCSB-ului: "Un cadou frumos"

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, că acest succes reprrezintă un cadou frumos pentru el, la împlinirea vârstei de 45 de ani.

“E un cadou frumos această victorie. Vreau să mulţumesc jucătorilor mei, au făcut o treabă excelentă. Am făcut o treabă bună, am fost concentraţi timp de 90 de minute şi am amintit de echipa din anii trecuţi, de stilul de joc aşa am jucat în Europa şi asta este foarte important. Vreau să le mulţumesc încă o dată jucătorilor pentru atitudine", a spus Charalambous la Prima Sport.

Tehnicianul consideră că victoria a venit în urma unui efort colectiv. "Am discutat înainte de meci că trebuie să rămânem agresivi şi concentraţi pe toată durata partidei. Spiritul de echipă a fost cel de care aveam nevoie pentru a câştiga. Astăzi au evoluat ca o echipă. Vrem să împărţim această victorie şi cu Lixandru. Din păcate el a fost ghinionist. Sperăm să vină cât mai repede".

Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.

