FCSB - Aberdeen, meci cu o miză financiară mare. Campioana luptă pentru două milioane de euro

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 23 August 2025, ora 15:32
217 citiri
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

FCSB a remizat în turul din Scoția cu Aberdeen, scor 2-2, deși a condus cu 2-0. Campioana României trebuie să câștige returul de pe Arena Națională, care va avea loc joi.

Miza financiară este una foarte importantă. O victorie cu Aberdeen ar putea aduce un bonus financiar important: două milioane de euro este suma pentru care luptă cele două echipe.

Calificarea în Europa League este premiată cu 4.31 milioane de euro, în timp ce calificarea în Conference League cu 3.17 milioane de euro. Deci, doar din victorie FCSB va obține peste 1.1 milioane de euro în plus, față de suma deja asigurată.

Apoi, FCSB este încă în negocieri pentru cedarea drepturilor TV. Dacă le vinde, suma ar urma să fie de aproximativ 300.000 de euro. Campioana este la ultimul meci european unde are voie să vândă singură drepturile.

În final, FCSB se așteaptă la 40.000 de suporteri pe Arena Națională la acest meci, ceea ce înseamnă venituri de aproximativ 450.000 de euro.

În total, returul cu Aberdeen îi poate aduce campioanei până la două de milioane de euro suplimentar, față de ceea ce deja a obținut.

