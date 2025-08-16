Decizie majoră luată de UEFA, pentru meciul Aberdeen - FCSB. Nu s-a mai întâmplat asta din 2014.

Meciul Aberdeen - FCSB, programat la 21 august, în manșa tur din play-off-ul Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Serdar Gözübüyük la centru.

Serdar Gözübüyük va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij.

Arbitrul este un vechi „prieten” de-al FCSB-ului. El a fost la centru în 2014, când campioana României o învingea pe Sogndal, scor 1-0, în preliminariile Ligii Campionilor. De asemenea, a fost la centru și la un meci al Astrei cu Genk, din 2017.

În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.

Partida se va disputa de la ora 21:30, iar returul este programat o săptămână mai târziu la Bucureşti.

