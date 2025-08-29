FCSB și-a aflat adversarele din Europa League. Nume tari vin la București BREAKING NEWS

Vineri, 29 August 2025, ora 14:37
1231 citiri
FCSB s-a calificat în Europa League FOTO Facebook FCSB
FCSB și-a aflat adversarele din Europa League. Campioana României se va duela cu mai multe echipe mari, precum Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Fenerbahce sau Bologna
Echipele cu care va juca FCSB
Din urna 1, FCSB se va duela cu: Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare)
Din urna 2, FCSB se va duela cu: Steaua Roșie (deplasare), Fenerbahce (acasă)
Din urna 3, FCSB se va duela cu: Young Boys (acasă), Basel (deplasare)
Din urna 4, FCSB se va duela cu: Bologna (acasă), Go Ahead Eagles (deplasare)
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Portughezul Jose Mourinho (62 de ani) a fost demis din funcția de antrenor al echipei turce Fenerbahce, după eliminarea suferită în Liga Campionilor.
Fenerbahce a pierdut miercuri returul cu...
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Liga Europa, calificându-se în grupa unică a competiţiei....