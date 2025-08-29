FCSB și-a aflat adversarele din Europa League. Nume tari vin la București BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 29 August 2025, ora 14:37
1231 citiri
FCSB s-a calificat în Europa League FOTO Facebook FCSB

FCSB și-a aflat adversarele din Europa League. Campioana României se va duela cu mai multe echipe mari, precum Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Fenerbahce sau Bologna

Echipele cu care va juca FCSB

Din urna 1, FCSB se va duela cu: Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare)

Din urna 2, FCSB se va duela cu: Steaua Roșie (deplasare), Fenerbahce (acasă)

Din urna 3, FCSB se va duela cu: Young Boys (acasă), Basel (deplasare)

Din urna 4, FCSB se va duela cu: Bologna (acasă), Go Ahead Eagles (deplasare)

Mourinho nu mai poate veni la București în Europa League! Portughezul a fost dat afară
Portughezul Jose Mourinho (62 de ani) a fost demis din funcția de antrenor al echipei turce Fenerbahce, după eliminarea suferită în Liga Campionilor. Fenerbahce a pierdut miercuri returul cu...
Să vină Mourinho! Cu cine poate juca FCSB în faza principală din Europa League. Tragerea la sorți e vineri
Să vină Mourinho! Cu cine poate juca FCSB în faza principală din Europa League. Tragerea la sorți e vineri
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Liga Europa, calificându-se în grupa unică a competiţiei....
