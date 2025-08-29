FCSB și-a aflat adversarele din Europa League. Nume tari vin la București BREAKING NEWS

FCSB și-a aflat adversarele din Europa League. Campioana României se va duela cu mai multe echipe mari, precum Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Fenerbahce sau Bologna

Echipele cu care va juca FCSB

Din urna 1, FCSB se va duela cu: Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare)

Din urna 2, FCSB se va duela cu: Steaua Roșie (deplasare), Fenerbahce (acasă)

Din urna 3, FCSB se va duela cu: Young Boys (acasă), Basel (deplasare)

Din urna 4, FCSB se va duela cu: Bologna (acasă), Go Ahead Eagles (deplasare)

