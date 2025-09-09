Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

FCSB, atenție! Antrenorul care îi ia locul lui Mourinho și va veni la București în ianuarie

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 20:45
419 citiri
FCSB, atenție! Antrenorul care îi ia locul lui Mourinho și va veni la București în ianuarie
Domenico Tedesco. Foto: X / @fenermarkajorg

Clubul turc Fenerbahce Istanbul a anunțat marți că antrenorul care îi va succeda lui Jose Mourinho la cârma „canarilor galbeni” este Domenico Tedesco.

„Noul nostru antrenor este Domenico Tedesco”, a anunțat Fenerbahce pe X. Antrenorul italo-german Domenico Tedesco (39 de ani), demis în ianuarie din funcția de antrenor al Belgiei, a semnat marți un contract pe doi ani cu gruparea din Istanbul, calificată în grupa unică din Europa League.

Fenerbahce nu a mai câștigat un titlu de campioană din 2014, iar Tedesco, care nu a mai antrenat nicio echipă din ianuarie, s-a mai aflat, între 2017 și 2022, la cârma unor echipe puternice, precum Schalke 04, Spartak Moscova și RB Leipzig.

Singurul trofeu cucerit de Tedesco în carieră a fost Cupa Germaniei, pe care a câștigat-o în 2022, cu RB Leipzig.

Fenerbahce va juca cu FCSB pe 29 ianuarie, la București, în ultima etapă a fazei principale din Europa League.

UEFA a dictat o sancțiune drastică FCSB-ului, pentru rasism BREAKING NEWS
UEFA a dictat o sancțiune drastică FCSB-ului, pentru rasism BREAKING NEWS
Mihai Stoica, preşedintele CA al FCSB, a anunţat într-un mesaj postat pe Facebook că echipa sa a fost sancţionată de UEFA cu o amendă de 30.000 de euro, iar inelul 1 al galeriei va fi...
Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"
Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"
FC Universitatea Cluj şi FCSB au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fotbalistului Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul clujean....
#Europa League, #fenerbache, #FCSB , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump "a explodat": "Taci! Nu asculti niciodata! De-aia esti de mana a doua"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Victor Piturca a facut anuntul, la 69 de ani: "Am renuntat!". Care e ocupatia fostului selectioner: "Imi spun: 'Nu, nu, nu'"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cupa Mondială 2026 – calificări: Surprize mari la Erevan și Baku
  2. Ce se va întâmpla la meciul dintre Canada și Israel, din Cupa Davis. Situație fără precedent
  3. FCSB, atenție! Antrenorul care îi ia locul lui Mourinho și va veni la București în ianuarie
  4. Real Madrid va boicota, pentru a doua oară consecutiv, cea mai importantă gală din fotbalul mondial
  5. Cipru - România se joacă ACUM! Spectacol făcut de tricolori la Nicosia LIVE TEXT
  6. Premieră istorică la meciul dintre Juventus Torino şi Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu
  7. Cupa Mondială la fotbal, în pericol: de unde vine marea amenințare
  8. Mircea Lucescu a anunțat echipa care va evolua împotriva Ciprului! Jucătorii au rămas blocați
  9. Fotbalistul care a decis să se retragă, după ce fiica lui s-a îmbolnăvit: „Sunt un tată căruia îi place să fie alături de familie”
  10. Luis Suárez, suspendat după ce a scuipat un adversar. Pedeapsa primită