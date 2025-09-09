FCSB, atenție! Antrenorul care îi ia locul lui Mourinho și va veni la București în ianuarie

Clubul turc Fenerbahce Istanbul a anunțat marți că antrenorul care îi va succeda lui Jose Mourinho la cârma „canarilor galbeni” este Domenico Tedesco.

„Noul nostru antrenor este Domenico Tedesco”, a anunțat Fenerbahce pe X. Antrenorul italo-german Domenico Tedesco (39 de ani), demis în ianuarie din funcția de antrenor al Belgiei, a semnat marți un contract pe doi ani cu gruparea din Istanbul, calificată în grupa unică din Europa League.

Fenerbahce nu a mai câștigat un titlu de campioană din 2014, iar Tedesco, care nu a mai antrenat nicio echipă din ianuarie, s-a mai aflat, între 2017 și 2022, la cârma unor echipe puternice, precum Schalke 04, Spartak Moscova și RB Leipzig.

Singurul trofeu cucerit de Tedesco în carieră a fost Cupa Germaniei, pe care a câștigat-o în 2022, cu RB Leipzig.

Fenerbahce va juca cu FCSB pe 29 ianuarie, la București, în ultima etapă a fazei principale din Europa League.

