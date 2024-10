Calculele calificării. Cum poate ajunge FCSB, după șapte ani, în primăvara europeană

FCSB a avut un parcurs extraordinar în Europa League. Campioana României s-a impus în duelurile cu RFS, 4-1, respectiv PAOK, 1-0. Astfel, echipa din România este pe locul 4 în clasament, cu punctaj maxim.

Deși la începutul competiției era văzută drept o echipă cu șanse minime de calificare. Acum însă, sunt șanse mari ca FCSB să ajungă, după șapte ani, în primăvara europeană.

Site-ul The Analyst a făcut o simulare cu ajutorul unui supercomputer. Astfel, FCSB are 1% șanse să termine competiția pe primul loc, în faza grupelor. În schimb, are 17.7% șanse să prindă un loc în primele opt, adică direct în optimi, respectiv 61.8% să prindă un loc din primele 24, care duc la baraj.

Potrivit simulării, sunt doar 20.6% șanse ca FCSB să fie eliminată din competiție încă din faza principală.

Favorită la câștigarea fazei ligii este Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, cu 24.7%. Lazio e pe doi, cu 20.4%.

Interesant este că FCSB are șanse similare de calificare cu principala favorită a competiției, Manchester United.

Ads