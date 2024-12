Toate calculele. De câte puncte mai are nevoie FCSB pentru a fi în primele opt echipe din Europa League

Cu două etape înainte de finalul fazei ligii din Europa League, FCSB și-a asigurat deja prezența în primăvara europeană. Pentru elevii lui Elias Charalambous urmează încă două meciuri cu miză mare.

Qarabag, în deplasare și Manchester United, acasă, sunt următoarele echipe cu care FCSB se va duela în Europa League. În prezent, echipa este pe locul 10, cu 11 puncte obținute, la egalitate cu Rangers, locul 8.

Dacă ar prinde un loc în primele 8, FCSB ar ajunge direct în optimi. Asfel, Football Meets Data a făcut o predicție, pentru a vedea de câte puncte are nevoie campioana României să fie în primele 8.

Cu șase puncte din șase posibile, FCSB are o șansă de 99.8% să fie în primele opt. Cu patru puncte din șase, șansele scad la 47%. Cu doar trei puncte obținute, șansele sunt de doar 2%, iar cu mai puțin de trei puncte nu există șanse de calificare.

FCSB 🇷🇴 has done an excellent job so far. With 11 pts they have secured Top 24, and can try to attack Top 8 in the last two rounds:

@ Qarabag 🇦🇿 (A)

Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (H)

Our model indicates that they will likely need 2 wins to qualify.

With 4 pts (15 overall) their chances would be… pic.twitter.com/e09S1mlWPT