„Atitudinea a făcut diferența”. Concluziile lui Elias Charalambous, după ce a ajuns cu FCSB în playoff-ul Europa League. Cui i-a dedicat victoria

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după calificarea în play-off-ul Ligii Europa, că la confruntarea cu Drita atitudinea a făcut diferenţa.

“Din punctul meu de vedere atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi. Ştiam că avem calitate.

Le dedic fanilor victoria şi preşedintelui nostru, Valeriu Argăseală, e ziua lui azi.

A fost foarte important că am dat gol primii. Ar fi fost o mare greşeală să venim aici să apărăm rezultatul.

Sunt foarte fericit pentru aceşti băieţi şi sper să continuăm la fel”, a spus Charalambous la Pro Arena.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia kosovară Drita FK, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Europa. Echipa lui Elias Charalambous merge în play-off şi are asigurată cel puţin participarea în grupele Conference League.

Ads