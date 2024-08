Prima reacție a lui Darius Olaru, după calificarea în faza principală a Europa League: ”Știam”

Darius Olaru, căpitanul echipei FCSB, a marcat golul calificării în faza următoare a Ligii Europa, dar ştie că bucureştenii nu au timp de petreceri.

„A fost o partidă foarte dificilă. Ştiam că ne va aştepta acest lucru. Ne bucurăm că am marcat şi am reuşit să ne calificăm. Am muncit mult şi de asta am câştigat campionatul, pentru calificări de accest gen. Ne bucurăm că am ajuns aici! Acum nu prea e timp de petrecere! Peste trei zile ne aşteaptă un meci dificil, în campionat, unde stăm ceva mai prost”, a declarat Darius Olaru.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia austriacă LASK Linz, şi s-a calificat pe tabloul principal al Ligii Europa.

