Cine transmite meciul dintre FCSB și Drita. Absențe de marcă pentru campioana României

Prima manșă dintre FCSB și Drita are loc joi, 8 august, pe Arena Națională, iar miza este calificarea în play-off-ul Europa League, unde învingătoarea va da piept cu Aberdeen.

Partida dintre FCSB și Drita va fi transmisă joi, 8 august, de la ora 21.30, pe PRO TV și platforma Voyo.

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că se așteaptă la o partidă dificilă împotriva campioanei Kosovo, FC Drita, adversara fiind foarte bine organizată și disciplinată.

'Când nu câștigi meciuri este clar că nu ești fericit, dar acum noi ne concentrăm pe Europa. Mâine vom juca un meci foarte important pentru club și este important să reușim un rezultat bun. Mâine vom întâlni Drita, un adversar foarte bine organizat, dar totul depinde de noi. Trebuie să fim mai buni pe teren, să avem un joc bun, acest lucru este foarte important pentru a reuși un rezultat bun. Mâine va fi doar prima repriză, cea de-a doua e săptămâna viitoare în Kosovo. Trebuie să fim într-o stare bună, singurul lucru pe care îl putem face este să fim pozitivi și să avem o atitudine bună. Aceasta este viața în fotbal, nu poți câștiga mereu. Uneori mai apar și surprize, dar trebuie să continuăm, în fotbal nu poți renunța niciodată. Vom avea un meci greu mâine, i-am analizat pe cei de la Drita, sunt foarte organizați, foarte disciplinați, deci va fi un meci greu', a declarat Elias Charalambous.

Tehnicianul cipriot a anunțat că are anumite probleme de lot, Alibec și Radunovic nefiind disponibili din cauza accidentărilor. De asemenea, lipsesc Olaru, Tănase și Ngezana, ultimii doi suspendați.

