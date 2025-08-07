FCSB - Drita, de la ora 21:30! Campioana vrea să oprească șirul de umilințe! Echipele de start LIVE TEXT

Jucătorii de la FCSB. Foto: Facebook / FCSB

FCSB este gata să spele umilințele din meciurile cu Shkendija și Dinamo și să facă un meci european mare. Campioana României, „retrogradată” în Europa League, dă peste echipa Drita, din Kosovo, în drumul spre playoff-ul competiției.

Campioana primește vizita lor pe Arena Națională, iar obiectul e unul clar: obținerea unei victorii care să aducă o oarecare liniște la echipă. Echipa are trei înfrângeri consecutive și cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri în competițiile europene.

Echipele probabile

FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu – Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea, Cercel, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Alhassan, Stoian

Absenți: Tănase, Ngezana (suspendați), Olaru, Radunovic, Alibec (accidentați)

Antrenor: Elias Charalambous

Drita: Maloku – Krasniqi, Mesa, Bejtulai, Ovouka – Dabiqaj, Broja – Sylejmani, Krasniqi, Ajzeraj – Manaj

Rezerve: Behluli, Rexhepi, Bonsu, Ibrahim, Limaj, Morina, Mustafa, Tusha, Zulfiu

Antrenor: Zekirija Ramadani

Stadion: Arena Națională

Arbitru: Damian Sylwestrzak // Asistenți: Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz

Arbitru VAR: Kornel Paszkiewicz // Asistent VAR: Marcin Kochanek (toți din Polonia)

