FCSB - Drita, de la ora 21:30! Campioana vrea să oprească șirul de umilințe! Echipele de start LIVE TEXT

FCSB este gata să spele umilințele din meciurile cu Shkendija și Dinamo și să facă un meci european mare. Campioana României, „retrogradată” în Europa League, dă peste echipa Drita, din Kosovo, în drumul spre playoff-ul competiției.
Campioana primește vizita lor pe Arena Națională, iar obiectul e unul clar: obținerea unei victorii care să aducă o oarecare liniște la echipă. Echipa are trei înfrângeri consecutive și cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri în competițiile europene.
FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu – Bîrligea
Rezerve: Zima, Udrea, Cercel, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Alhassan, Stoian
Absenți: Tănase, Ngezana (suspendați), Olaru, Radunovic, Alibec (accidentați)
Antrenor: Elias Charalambous
Drita: Maloku – Krasniqi, Mesa, Bejtulai, Ovouka – Dabiqaj, Broja – Sylejmani, Krasniqi, Ajzeraj – Manaj
Rezerve: Behluli, Rexhepi, Bonsu, Ibrahim, Limaj, Morina, Mustafa, Tusha, Zulfiu
Antrenor: Zekirija Ramadani
Stadion: Arena Națională
Arbitru: Damian Sylwestrzak // Asistenți: Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz
Arbitru VAR: Kornel Paszkiewicz // Asistent VAR: Marcin Kochanek (toți din Polonia)