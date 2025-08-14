Țeapă! Cum a ajuns meciul Drita - FCSB să fie transmis la TV, deși inițial trebuia să fie doar pe Voyo

Meciul retur dintre Drita și FCSB, din turul trei preliminar al Europa League, trebuia, inițial, să fie transmis de Voyo, platforma contra cost a PRO TV. Însă, din cauza unor atacuri cibernetice, platforma a picat, iar conducerea a decis ca meciul să fie mutat de urgență la TV.

Astfel, din minutul 20, meciul a fost mutat pe Pro Arena. Cei ce au plătit, astfel, pentru a vedea meciul, au reclamat erorile, unii dintre ei spunând că au plătit degeaba:

„Deja a căzut aplicația...”

„Faliment cât de curând!”

„Bine că mi-am făcut abonament ca să nu pot vedea meciurile!”

„Apare eroare, nu se poate vedea meciul.”

„O rușine!”

PRO TV încearcă, de ceva timp, să mute atenția fotbalului pe platforma Voyo. Ei au achiziționat drepturile de televizare ale Premier League. Suporterii trebuie să plătească aproape 50 de lei pe lună.

