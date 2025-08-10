Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 09 August 2025, ora 23:15
Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României
FCSB se pregătește de meciul retur cu Drita, din turul al treilea al Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2 în tur și vrea să facă un pas mare spre faza principală a competiției.

La meciul cu Drita, din Kosovo, FCSB nu va avea suporteri. Clubul a decis asta, pentru că prezența lor pe stadion poate fi problematică.

”Suporterii nu vor face deplasarea în Kosovo. Nu solicităm bilete pentru suporteri. Am fost atenționați că e mai bine așa. Oamenii s-au comportat ok cu noi, ne comportăm și noi la fel. Suporterii noștri au dat o lecție de maturitate care ne-a mișcat pe toți.

Eram convinși că va ieși iar scandal. Au reușit să nu ne facă probleme și să nu își facă nici ei probleme. Vom juca play-off-ul, indiferent de competiție, cu stadionul plin. Altfel, se putea închide stadionul, puteam plăti amenzi de sute de mii de euro. E mare lucru să nu auzi o dată o scandare”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

Meciul nu va fi televizat în România. Drita a bătut palma cu Voyo, pentru a transmite meciul.

