Prima de 200.000 de euro, după calificarea FCSB-ului în Europa League! Cine se îmbogățește, după calificarea în grupe

FCSB merge în faza principală a Europa League, după ce a trecut cu 1-0 de LASK Linz. Campioana României a trecut de gruparea din Austria și va juca în ca doua cea mai importantă competiție inter-cluburi din Europa.

Calificarea aduce unui om de la FCSB o primă importantă. Elias Charambous va primi 200.000 de euro sub formă de primă, pentru că a dus echipa în faza principală a competiției. Anunțul a fost făcut de Gigi Becali.

”(n.r. oferiți prime?) Le au în contract. Elias Charalambous, pentru Europa League are 200.000.

La Champions League era 300.000 și 100.000 la Conference. Eu am vrut, el nici nu a cerut! Nici nu a comentat contractul. Fă-l și-l semnez. Are și Pintilii, dar nu așa mare. Eu am făcut asta pentru el, știți de ce? Ca un fel de recompensă pentru cât a fost criticat”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

Componența urnelor Europa League

Urna 1: AS Roma (Italia), Manchester United (Anglia), Porto (Portugalia), Ajax (Olanda), Rangers (Scoția), Frankfurt (Germania), Lazio (Italia), Tottenham (Anglia), Slavia Praga (Cehia)

Urna 2: Real Sociedad (Spania), AZ Alkmaar (Olanda), Braga (Portugalia), Olympiacos (Grecia), Lyon (Franța), PAOK (Germania), Fenerbahce (Turcia), Maccabi Tel Aviv (Israel), Ferencvaros (Ungaria)

Urna 3: Qarabag (Azerbaidjan), Galatasaray (Turcia), Viktoria Plzen (Cehia), Bodo/Glimt (Norvegia), Union SG (Belgia), Dinamo Kiev (Ucraina), Ludogorets (Bulgaria), Midtjylland (Danemarca), Malmo (Suedia)

Urna 4: Athletic Bilbao (Spania), Hoffenheim (Germania), Nice (Franța), Anderlecht (Belgia), Twente (Olanda), Beșiktaș (Turcia), FK RFS (Letonia), FCSB (România), Elfsborg (Suedia)

Cum arată programul din faza principală a Europa League

Etapa 1: 25-26 septembrie

Etapa 2: 3 octombrie

Etapa 3: 24 octombrie

Etapa 4: 7 noiembrie

Etapa 5: 28 noiembrie

Etapa 6: 12 decembrie

Etapa 7: 23 ianuarie

Etapa 8: 30 ianuarie

Un singur clasament în faza principală din Europa League

Locurile 1-8 - calificate în optimile de finală Europa League.

Locurile 9-24 - calificate în șaisprezecimile Europa League.

Locurile 25-36 - eliminate din competițiile europene.

