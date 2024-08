Băluță și Ștefănescu, trecuți pe linie moartă de Gigi Becali: "A ajuns să ne batjocorească Linz"

Gigi Becali a anunțat modificări mari în echipa FCSB. Patronul a fost nemulțumit de patru jucători, printre care Băluță și Ștefănescu,

După 1-1 cu LASK Linz în play-off-ul din Europa League, manșa tur, Gigi Becali a anunțat că va opera modificări în echipa de start a celor de la FCSB.

Astfel, Daniel Popa, Alexandru Băluță, Marius Ștefănescu și Mihai Lixandru ies din planurile patronului-antrenor.

Băluță și Ștefănescu au fost criticați pentru randamentul lor, iar Daniel Popa va fi schimbat cu Tănase pe poziția de vârf.

"Atacantul o să fie Tănase. Stânga, dreapta să vedem, că văd că dreapta sunt doi jucători, Băluţă şi Ştefănescu, care... Pe Băluţă îl consideram la nivelul lui Coman sezonul trecut, dar anul trecut parcă a uitat fotbalul, e cu capul în nori. Ştefănescu, pe care am dat atâţia bani, nu are nicio realizare.

Tănase atacant, Tavi în stânga, iar în dreapta nu ştiu. Avem doi, dar nu putem alege unul dintre ei. Îţi dai seama? Ai doi jucători valoroşi şi să nu ştii cu cine joci, că ţi-e teamă că nu ştii dacă ating mingea... Stai, Miculescu va juca dreapta sau în stânga. Soluţii avem", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Mihai Lixandru l-a supărat pe Gigi Becali cu o declarație, când a spus că Sparta Praga e echipa mai valoroasă.

"Când o să creadă că are valoare, atunci o să joace. Dacă el crede că nu avem valoare şi că Sparta e mai valoroasă şi are şansă acasă la noi, înseamnă că nu are bărbăţie, curaj. Când le prinde, atunci va juca. Îmi plăcea mult de el, mă întrebam dacă nu cumva îl depăşeşte valoric pe Şut, dar se ascunde de joc, nu mai înţeleg fotbalul. Fotbalul pentru mine e o mare dilemă, minciună, nu mai înţeleg. Cum tu Lixandru te ascunzi de joc? Băluţă se ascunde de minge, Ştefănescu se ascunde de minge. Eu te văd când te ascunzi de minge. Tănase nu a fost extraoardinar, dar a căutat mingea, nu se ascundea de minge.

Dacă i-ar fi afectat, atunci nu aş fi criticat. Eu critic, ca să-i încurajez, nu ca să-i descurajez. Îi critic ca să se concentreze. Critic ca să ştie Lixandru că trebuie să se arate la minge. Am ajuns şi Linz să ne batjocorească, aşa cred că au discutat. Au discutat la pauză şi nu a mai jucat Linz. În prima repriză parcă erau jaloane", a mai spus finanţatorul FCSB, Gigi Becali.

