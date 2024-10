Becali, declarații halucinante după eșecul cu Rangers: "Noi suntem calificați, era o bătaie preconizată"

FCSB a fost învinsă fără drept de apel de Glasgow Rangers, cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe stadionul Ibrox Park din Glasgow, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Europa League.

După un debut cu victorii (4-1 cu RFS şi 1-0 cu PAOK), campioana României a capotat în Scoţia, încasând patru goluri, marcate de Tom Lawrence (10), Vaclav Cerny (31, 55) şi Hamza Igamane (72).

FCSB a fost privată de un gol valabil în al doilea minut de joc, după ce Miculescu a interceptat mingea în faţa portarului Butland, dar arbitrul a acordat fault în atac.

Gigi Becali a declarat că va schimba echipa pentru meciul cu Rapid și a anunțat că, în ciuda înfrângerii, FCSB e calificată în faza următoare.

“S-a întâmplat că am luat două goluri… Atunci când joci cu o echipă mai puternică fizic ca tine, trebuie să fii mai tehnic. Dacă eşti mai tehnic şi te apuci să driblezi şi pierzi mingile, primeşti gol.

Dacă nu ai mijlocul terenului la fotbal, nu câştigi. Coloana vertebrală şubredă. Acolo a fost un Edjouma. Decât să dai pasă la adversar, mai bine o laşi în aut. E meseria lor, Ştefănescu, Louis Phelipe şi Edjouma trebuie să înţelegi că nu te joci cu mingea.

Nu eşti în România să joci cu Chiajna. Vine baba cu colacii şi te joci cu vârcolacii… Am tras nişte concluzii, am văzut nişte lucruri. Ce era să zic înainte? Că mergem să mâncăm bătaie?

De ce să mănânci două bătăi când poţi mânca numai una? Era o bătaie preconizată, pe care am mâncat-o. De ce să te mai oboseşti când vezi că pierzi, ca să o mai pierzi şi pe a doua. Puteam să îi batem. N-am văzut ceva…

Au fost greşeli individuale la goluri. Edjouma n-a contat la mijlocul terenului. Lui Baba i-am spus să nu se mai plimbe la mijlocul terenului. Am luat trei goluri pe trei greşeli. Şi chiar al patrulea a fost la fel.

Am fost noi prea slabi. Am jucat cu o echipă de minte de copii. Musi mai bine ţine de minge decât Ştefănescu. Nu am nicio urmă de regret. Ce să mai? Cu Rapid există doar varianta victoriei.

Voiam să fac o schimbare şi să intre Chiricheş în locul lui Edjouma. Asta regret. M-a convins cineva că e bine să intre Radunovic. Nu mai are rost să comentăm. Am tras nişte concluzii vis-a-vis de nişte jucători.

Noi suntem pe loc de calificare. Deci noi suntem calificaţi. Noi avem meci acasă acum. Va fi altceva. Nu îţi mai permiţi să joci cu echipa a doua în faţa suporterilor.

Cu Rapid nu vor fi Baba Alhassan, Edjouma, Pantea, Luis Phelipe, Ştefănescu. Ia uite, sunt vreo 5. Mihai Popescu în stânga a fost ideea lui Meme Stoica. Cu siguranţă s-ar fi schimbat lucrurile dacă nu era anulat golul lui Miculescu. E gol valabil”, a spus Gigi Becali la Digisport.

