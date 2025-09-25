Go Ahead Eagles - FCSB, de la ora 19:45, în Europa League! Campioana vrea să spele rușinea din campionat cu o victorie în Olanda. Echipele probabile & LIVE TEXT

FCSB joacă primul meci din faza principală a Europa League în Olanda. În primul meci, campioana se va duela cu Go Ahead Eagles, câștigătoarea Cupei Olandei. Este, probabil, cel mai accesibil adversar al echipei din acest sezon.
Go Ahead Eagles: De Busser - Deijl, Nauber, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Margaret, Breum, Suray - Edvardsen
Antrenor: Melvin Boel
FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec
Antrenor: Elias Charalambous
Stadion: De Adelaarshorst
Arbitru: Kristo Tohver (Estonia), A1: Silver Koiv, A2: Sander Saga, VAR: Willy Delajod, AVAR: Tiago Martins
etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB, 25 septembrie, ora 19:45
etapa 2: FCSB - Young Boys, 2 octombrie, ora 19:45
etapa 3: FCSB - Bologna, 23 octombrie, ora 19:45
etapa 4: FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45
etapa 5: Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00
etapa 6: FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00
etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00
etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00