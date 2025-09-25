Go Ahead Eagles - FCSB, de la ora 19:45, în Europa League! Campioana vrea să spele rușinea din campionat cu o victorie în Olanda. Echipele probabile & LIVE TEXT

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 17:48
Go Ahead Eagles - FCSB, de la ora 19:45, în Europa League! Campioana vrea să spele rușinea din campionat cu o victorie în Olanda. Echipele probabile & LIVE TEXT
FCSB s-a calificat în Europa League FOTO Facebook FCSB

FCSB joacă primul meci din faza principală a Europa League în Olanda. În primul meci, campioana se va duela cu Go Ahead Eagles, câștigătoarea Cupei Olandei. Este, probabil, cel mai accesibil adversar al echipei din acest sezon.

Echipele probabile

Go Ahead Eagles: De Busser - Deijl, Nauber, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Margaret, Breum, Suray - Edvardsen

Antrenor: Melvin Boel

FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec

Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: De Adelaarshorst

Arbitru: Kristo Tohver (Estonia), A1: Silver Koiv, A2: Sander Saga, VAR: Willy Delajod, AVAR: Tiago Martins

Programul celor de la FCSB în Europa League

etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB, 25 septembrie, ora 19:45

etapa 2: FCSB - Young Boys, 2 octombrie, ora 19:45

etapa 3: FCSB - Bologna, 23 octombrie, ora 19:45

etapa 4: FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

etapa 5: Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

etapa 6: FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00

