"E cel mai important meci din cariera mea". Cum poate FCSB să câștige meciul cu Manchester United

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Manchester United din Europa League, de pe Arena Națională, că pentru a câștiga formația sa trebuie să facă un joc perfect.

"Urmează un meci foarte important pentru clubul nostru, pentru jucători, pentru suporteri, pentru toată lumea. Cel mai important lucru este că am reușit să aducem echipa în situația ca mâine să aibă o mare șansă de a obține calificarea în faza următoare a competiției. A fost dificil, dar acest lucru ne dă un plus de energie și ambiție. Știm că pentru a câștiga un meci cu Manchester United trebuie să facem totul perfect pe teren. Trebuie să fim în cea mai bună formă a noastră, să eliminăm greșelile pentru a câștiga cele trei puncte", a spus el.

"Avem jucători care au demonstrat că pot avea evoluții bune la acest nivel. Am analizat adversarul de mâine (n.r. - astăzi), am întocmit o strategie pe care o vom pune în aplicare. Am spus de la început că în această competiție vom încerca să câștigăm cât mai multe puncte putem. Am reușit până acum, mai avem un meci în care vom da din nou totul pe teren. Suntem în fața meciului care ne poate face să încheiem în primele opt, iar acesta meritul este al jucătorilor. Acum nu mă gândesc decât să câștigăm. Cel mai mare vis al meu și al jucătorilor este să câștigăm meciul de mâine. Pentru că în fotbal nu poți să te gândești prea departe. Așa că visul meu acum este să câștigăm", a adăugat tehnicianul cipriot.

Charalambous a recunoscut că partida va fi cea mai importantă din cariera sa de antrenor, dar a subliniat că jucătorii săi trebuie să o trateze ca pe una normală și dificilă în același timp.

"Întâlnim unul dintre cele mai mari cluburi ale lumii, cu poate cel mai mare număr de fani și în aceste condiții cred că este cel mai important meci al carierei mele de antrenor. Dar pe de altă parte, privim meciul ca pe unul normal și dificil în același timp. Manchester United rămâne mereu Manchester United, un club uriaș. Ceea ce se întâmplă în Premier League nu are legătură cu meciul de mâine. Repet, pentru a juca împotriva celor de la Manchester United trebuie să fii perfect. Au un antrenor de top și indiferent ce rezultate au în campionat mâine ne așteptăm la un meci de înalt nivel. Manchester United are jucători foarte buni, știm care dintre ei pot face diferența și vom încerca să îi blocăm", a precizat antrenorul.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația engleză Manchester United, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a opta din Europa League.

