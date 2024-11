Ce jucători l-au supărat pe Gigi Becali în meciul cu Midtjylland: "Au fost din alt film"

FCSB a obținut o victorie frumoasă cu echipa daneză FC Midtjylland, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a patra a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Florin Tănase (16) și Daniel Bîrligea (46).

FCSB a obținut a treia sa victorie, după cele cu RSF (4-1 acasă) și PAOK Salonic (1-0 în deplasare), făcând uitat eșecul cu Rangers (0-4 în deplasare).

Gigi Becali i-a remarcat pe David Miculescu, Baba Alhassan și pe Mihai Popescu și i-a criticat pe Băluță și pe Ștefănescu.

„Meciul acesta nu era de Băluță, nu era din filmul meciului. E mic de statură, chiar dacă are tehnică. Nici Ștefănescu nu era de meciul acesta, nu a contat. A fost din alt film. Am zis să treacă Miculescu în dreapta și George în stânga, să țină de minge, să și dribleze”, a declarat Gigi Becali, la GSP Live.

„David Miculescu a făcut meciul vieții. I-am spus că e atacant. Cum să fie mingea la tine și să i-o dea lui Crețu. Cu Craiova. Băi, tu ești atacant, îi dai lui Crețu? L-am ambiționat. Baba, nu ai voie să pierzi mingea! Azi a jucat excepțional. Mihai Popescu e cel mai bun transfer. El e.

Am dat gol în semnul crucii. Bîrligea a dat gol în semnul crucii. Nu mă așteptam la așa ceva, nu prea vezi asemenea goluri. La 2-0 nu am mai avut emoții. Nu era o echipă care să ne domine. Nu am văzut combinații la ei. Mai tehnici am fost noi. Ne-am distrat cu ei pe final, ultimele 15 minute ne-am distrat.

Dacă iese Tănase la 1-0, ce schimbare poți face? Doar Edjouma sau Baba. Ai altă schimbare. Nu ai altă schimbare. Am zis că e mai bun Baba, e mai bun defensiv, nu greșește nici la mijloc. A jucat foarte bine”, a mai declarat Gigi Becali.

Au evoluat echipele:

FCSB: 32. Ștefan Târnovanu - 2. Valentin Crețu, 30. Siyabonga Ngezana, 17. Mihai Popescu, 33. Risto Radunovic - 25. Alexandru Băluță (18. Malcom Edjouma, 46), 8. Adrian Șut (căpitan), 7. Florin Tănase (42. Baba Alhassan, 29) - 15. Marius Ștefănescu (10. Octavian Popescu, 46), 9. Daniel Bîrligea (19. Daniel Popa, 81), 11. David Miculescu (24. Wiliam Baeten, 90+1). Antrenor: Elias Charalambous.

