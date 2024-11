„Încă nu am realizat nimic”. Fotbalistul de la FCSB care anunță că lupta pentru primăvara europeană nu este gata

Fotbalistul echipei FCSB, Mihai Popescu, a declarat, joi seara, după victoria cu FC Midtjylland, scor 2-0, din etapa a 4-a a Europa League, că formația sa a făcut un pas mare pentru calificarea în faza următoare a competiției, dar încă nu a realizat nimic.

"Știam că Midtjylland este o echipă puternică și că joacă mai direct, așa că am pregătit meciul cum s-a văzut. Mă bucur că ne-a ieșit și am luat cele trei puncte. Am luptat împreună și am arătat că suntem un grup unit azi. Avem 9 puncte, probabil nimeni nu se aștepta la acest parcurs, dar mă bucur că suntem într-o pasă foarte bună. Am făcut un pas important pentru calificare, dar încă nu am realizat nimic. Mai avem multe meciuri de disputat și sperăm să obținem cât mai multe puncte", a afirmat fundașul.

"Am vorbit cu Bîrligea pe teren, chiar l-am întrebat dacă a dat un gol mai ușor decât cel de azi. Mă bucur pentru el, este într-o formă bună, marchează și ajută echipa, sper să o țină tot așa. Noi încercăm să facem față pe toate fronturile și sunt sigur că ușor-ușor o să urcăm și în campionat", a adăugat Mihai Popescu.

FCSB a obținut o victorie frumoasă cu echipa daneză FC Midtjylland, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a patra a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Florin Tănase (16) și Daniel Bîrligea (46). FCSB a obținut a treia sa victorie, după cele cu RSF (4-1 acasă) și PAOK Salonic (1-0 în deplasare), făcând uitat eșecul cu Rangers (0-4 în deplasare).

FCSB le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) și Manchester United (30 ianuarie, acasă).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

