Elias Charalambous nu ştie de câte puncte mai are nevoie FCSB: "Nu sunt bun la matematică"

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că în partida cu Olympiacos Pireu, din Europa League, formaţia sa trebuie să speculeze slăbiciunile adversarilor şi să câştige.

"Întâlnim una dintre cele mai mari echipe din Grecia, aşa că ştim foarte bine că ne aşteaptă un meci greu. Practică un fotbal frumos, însă cel mai important este cum jucăm noi şi cum începem meciul. Toate echipele au slăbiciuni, aşa că noi trebuie să le speculăm pe ale adversarilor de mâine seară şi să câştigăm. Nu contează dacă adversarul are sau nu jucători indisponibili, e important ca noi să dăm totul pe teren. Ei au mulţi jucători valoroşi, noi nu ne concentrăm pe unul anume. Aşa că trebuie să atacăm şi să ne apărăm ca o echipă pentru a obţine ceea ce ne dorim", a spus el.

"Olympiacos este o echipă bună, dar noi am mai jucat şi împotriva altor echipe bune şi consider că am arătat că le putem face faţă. Sper ca mâine să arătăm cea mai bună faţă a noastră pentru a ne putea impune, pentru că este un meci foarte important pentru noi", a adăugat tehnicianul.

Elias Charalambous nu ştie în acest moment de câte puncte mai are nevoie formaţia sa pentru a se califica în faza următoare a Europa League.

"Nu sunt foarte bun la matematică, însă acesta este un sistem competiţional nou, nimeni nu ştie dacă în acest moment mai avem nevoie de un punct sau de trei puncte pentru a ne califica în faza următoare. Un lucru îl ştiu sigur, mâine trebuie să încercăm să câştigăm. Este un examen bun pentru noi pentru a vedea dacă putem concura la acest nivel", a precizat Charalambous.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia greacă Olympiacos Pireu, joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă din cadrul etapei a cincea a Europa League.

